Qualità della vita, Aosta perde due posizioni ed è sesta

Aosta perde due posizioni e si classifica sesta nella 33/a indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, che fotografa il livello di benessere nei territori (106 province e l'ambito di Aosta) in base a 90 indicatori, di cui 40 aggiornati al 2022. Davanti ad Aosta si piazzano Bologna, Bolzano, Firenze, Siena e Trento.

Gli indicatori per Aosta: 25/a per ricchezza e consumi (-23 posizioni rispetto al 2021), 57/a per affari e lavoro (-32), 16/a per giustizia e sicurezza (-12), 31/a per demografia e società (+13), 3/a per ambiente e servizi (+15), 8/a per cultura e tempo libero (+3).

Aosta risulta la prima città per il benessere dei bambini (12 parametri tra cui asili nido, aree giochi, pediatri, scuole accessibili). E' invece 107/a, cioè ultima, per le voci 'Inflazione energia, gas e prodotti combustibili' e 'Inflazione prodotti alimentari e bevande non alcoliche'.