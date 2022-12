Corruzione, chiusa indagine su maresciallo Gdf e imprenditore

La procura di Torino ha chiuso l'inchiesta per accesso abusivo ai sistemi informatici e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio condotta dalla Guardia di finanza di Aosta. Sono indagati il maresciallo - ora sospeso - delle fiamme gialle Diego Scida, di 47 anni, all'epoca dei fatti contestati in servizio alla tenenza del Gran San Bernardo, e l'amico imprenditore Gabriele Sanlorenzo (44) di Courmayeur.

In base alle indagini il maresciallo "avrebbe acquisito informazioni contenute in diverse banche dati in uso al Corpo, mettendole a disposizione dell'imprenditore e ricevendo, quale contropartita, la disponibilità a titolo gratuito di un alloggio" a Courmayeur. Il 21 settembre scorso entrambi erano stati posti ai domiciliari. Nei giorni successivi le misure cautelari erano state affievolite ed entrambi erano tornati in libertà. Per Sanlorenzo è scattato il divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione, con l'interdizione di concludere contratti con la pa per un anno, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio. Nei confronti di Scida, invece, il gip ha deciso la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per un anno.