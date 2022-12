Traforo Gran San Bernardo, scattati rincari tariffe del 12%

Sono aumentate di circa il 12% le tariffe in vigore al traforo del Gran San Bernardo.

L'incremento, scattato il primo dicembre scorso, si è reso necessario "a seguito - scrive sul proprio la società di gestione - della variazione del tasso di cambio tra Euro e Franco svizzero, al fine di adeguare le tariffe del traforo del Gran San Bernardo all'aumento del costo della vita".

Per una corsa di sola andata in auto la tariffa passa da 27,80 a 31 euro (+11,51%), per l'andata e ritorno da 44,60 a 50 euro (+12,10%).

Gli aumenti riguardano tutte le classi di veicoli, dalle moto (corsa semplice che passa da 16,50 a 18,50) ai veicoli pesanti con quattro assi (da 167 a 186,50 euro).

Resta in vigore la promozione che prevede il ritorno gratuito per le automobili se entro 72 ore dall'acquisto della corsa semplice si dimostra di aver sciato in determinate stazioni (valdostane e svizzere) , di aver frequentato alcuni luoghi, tra cui il Forte di Bard, ed eventi come la Fiera di Sant'Orso, La Foire du Valais, il salone dell'auto di Ginevra e le finali delle Batailles des Reines.