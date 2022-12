Truffa per contributi alpeggio, chiesto giudizio immediato

Richiesta di giudizio immediato per Donato Orsières, indagato in qualità di impiegato forestale dall'ufficio della procura europea di Torino per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e abuso d'ufficio relativa alla gestione di alcuni pascoli a Pontey.

Posto ai domiciliari il 20 settembre scorso, nelle passate settimane l'uomo, assistito dall'avvocato Ascanio Donadio, è tornato in libertà.

Secondo l'ufficio della procura europea di Torino, che ha coordinato le indagini di Corpo forestale della Valle d'Aosta e Guardia di finanza, da impiegato forestale dell'ufficio servizi zootecnici/utenti motori agricoli dell'assessorato regionale all'Agricoltura, il 54enne di Saint-Denis, titolare di un'impresa zootecnica, "è sospettato di aver presentato al proprio ufficio (sottoscrivendole anche in ricezione) specifiche richieste di contribuzione in materia di pascoli, indicando falsamente di aver condotto e pascolato un alpeggio sito nella Bassa Valle d'Aosta, negli anni 2020 e 2021, percependo indebitamente contributi pubblici in danno dell'Unione Europea per un ammontare di circa 15.000 euro".