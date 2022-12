Scontro auto-mezzo sgombraneve, due in pronto soccorso

Conducente e passeggera di un'auto sono state portate dal 118 in pronto soccorso dopo uno scontro avvenuto con un mezzo sgombraneve a Saint-Pierre. Si tratta di due donne, di 50 e 19 anni, che sono in attesa di essere visitate.

L'incidente è avvenuto verso le 11.15 lungo la strada statale 26. I vigili del fuoco del Comando valdostano intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza l'auto. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.

Poco dopo le 8 vigili del fuoco e militari dell'Arma sono intervenuti sulla collina di Aosta, a Excenex, dopo che un'altra auto è uscita di strada, probabilmente per una perdita di controllo legata alla nevicata in corso. Il conducente è rimasto illeso.