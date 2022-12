Covid: ricoverati salgono a 26, incidenza in lieve aumento

Aumentano i ricoveri di pazienti Covid e sale leggermente l'incidenza di nuovi casi di positivi in Valle d'Aosta. In base al report settimanale della Cabina di regia, l'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari da parte di pazienti Covid è arrivata al 28,4% (era 17,9% una settimana fa) e resta quindi ancora sopra la soglia di allerta del 15%, come accade anche in altre otto regioni. In terapia intensiva il dato si attesta al 5,9% (media italiana 3,4%).

In Valle d'Aosta dal 2 all'8 dicembre l'incidenza è stata di 271,6 per 100 mila abitanti (media italiana di 375). Nei sette giorni precedenti il dato era di 265,9.

In isolamento domiciliare - emerge dal bollettino diffuso dall'amministrazione regionale - ci sono 808 persone, 14 in più della settimana precedente. I ricoveri nei reparti ordinari sono saliti da 13 a 23, quelli in terapia intensiva da uno a tre.

Restano 560 i decessi dall'inizio della pandemia.