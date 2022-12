Scuola: Marzi, rientro in aula mercoledì per classi in Dad

"E' in via di risoluzione la problematica provocata da limitate e puntuali infiltrazioni verificatesi, durante gli scorsi giorni di intense precipitazioni, in alcune zone dell'edificio delle aule prefabbricate di via dei Cappuccini". Lo fa sapere l'assessore alle Opere pubbliche, Carlo Marzi, dopo la notizia delle otto classi in didattica a distanza - sei del liceo musicale e due del classico - a causa delle perdite d'acqua all'interno dei locali. Infatti "è prevista la ripresa dell'attività didattica in presenza dalla giornata di mercoledì 7 dicembre".

"L'impresa costruttrice - prosegue Marzi - è intervenuta prontamente nella giornata di mercoledì 30 novembre su segnalazione della scuola per risolvere nell'immediato il problema. Si è reso necessario un secondo intervento per approfondire le cause delle infiltrazioni e le necessarie operazioni di risoluzione definitiva, da effettuarsi in assenza di precipitazioni. Nel fine settimana la situazione è stata monitorata dalla stessa impresa, che ha concordato con la Direzione scolastica di intervenire nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 dicembre, viste le condizioni meteo favorevoli, ricorrendo in via cautelativa alla Dad per garantire la continuità dell'attività didattica, evitando eventuali disagi connessi alle lavorazioni in corso".

Quindi "questo pomeriggio l'impresa ha confermato che i lavori stanno procedendo secondo quanto programmato e che ne è prevista la conclusione entro la giornata di domani, martedì 6 dicembre".