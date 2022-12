Medico scomparso, trovato morto in un dirupo

Il corpo senza vita di Andrea Calcaterra - medico 51enne di Trecate (Novara) che risulta scomparso dal 15 novembre scorso - è stato trovato dalle squadre di ricerca poco distante dalla sua auto, che era parcheggiata nei boschi di Arnad. Il cadavere era in un dirupo. In base a una prima ipotesi dei carabinieri, l'uomo potrebbe essersi tolto la vita. Nelle operazioni sono impegnati anche i vigili del fuoco. La sua auto è stata ritrovata abbandonata in un bosco. Proprio in quella zona, al casello di Verrès, lo stesso giorno, era stata segnalata la presenza del veicolo, una Volkswagen Tiguan grigia, e dell'uomo si era poi persa ogni traccia. Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent su indicazione di un cittadino. L'auto è chiusa e apparentemente in ordine. E' quindi scattato il piano regionale di ricerca delle persone scomparse.

Calcaterra è collaboratore alla Casa della Salute di Sandigliano, nel biellese, e al centro medico Sant'Ambrogio, a Novara, e dirigente medico in Radiodiagnostica all'Aou 'Maggiore della Carità' di Novara. Della sua scomparsa si è occupata anche la trasmissione tv 'Chi l'ha visto?'.