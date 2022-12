Autonomia: Lavevaz, tema di grande interesse anche per noi

"Il confronto sulle prospettive del regionalismo arriva in un momento particolare e riveste un grande interesse perché, dopo anni di impasse, si è ripreso a parlare di autonomia differenziata, tema che le Regioni autonome guardano un po' dall'esterno, ma che comunque riguarda anche loro in quanto la riforma del titolo V della Costituzione aveva prospettato un ampliamento delle attribuzioni, legislative e amministrative, anche per le autonomie speciali". Lo ha detto il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, a margine dell'evento 'L'Italia delle Regioni', il primo 'Festival delle Regioni e delle Province autonome' in corso al Palazzo Lombardia di Milano.