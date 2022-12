Av e VdaUnie, avanti con alleanza autonomisti-progressisti

"Gli autonomisti, malgrado l'appartenenza a gruppi diversi, dimostrano di saper lavorare insieme seriamente, trovando intese in modo quasi naturale e producendo atti, leggi e provvedimenti importanti. Ciò avvalora peraltro la convinzione che si debba perseguire l'obiettivo di portare a termine la legislatura seguendo la linea tracciata dalle forze autonomiste e progressiste". Lo sostengono Alliance valdotaine e VdA Unie-Mouv che nei giorni scorsi hanno incontrato il deputato valdostano Franco Manes.

"La soluzione alla crisi politica - proseguono - non può limitarsi all'elaborazione di una nuova legge elettorale, che sappiamo costituire uno strumento valido ma pur sempre imperfetto, se non vi è al contempo una forte assunzione di responsabilità da parte di tutti. Il mondo autonomista deve riuscire a tracciare nero su bianco un punto e a capo".