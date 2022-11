Cagnolina morta nei boschi, 'uccisa da un proiettile'

(ANSA) - AOSTA, 30 NOV - Una cagnolina è stata trovata morta nei boschi di Saint-Denis. "Qualcuno le ha sparato", racconta sulle pagine valdostane del quotidiano La Stampa la proprietaria, Cindy Baloire. Masha, una Labrador di due anni, si era allontanata di casa sabato pomeriggio. I suoi padroni l'hanno trovata il giorno dopo in una scarpata, a un paio di chilometri di distanza.

"Ora - aggiunge Baloire - chiediamo giustizia per la nostra Masha. È una cosa inaccettabile uccidere un cane così. Non so chi possa aver fatto una cosa del genere, se un cacciatore, un bracconiere o ancora qualcuno che voleva sparare ai lupi. Certo è che è inaccettabile, oltre a essere vietato e un gesto vergognoso".

Le ricerche erano iniziate sabato sera per poi riprendere domenica. Un appello era stato lanciato anche su Facebook. Fino a quando "abbiamo visto la cagnetta dei nostri vicini in sangue, ferita a una zampa. I due cani si erano allontanati insieme. Ho chiamato i proprietari e la Forestale. Pensavamo che fosse stata attaccata dai lupi, invece il veterinario ha detto che con ogni probabilità il cane è finito in una tagliola. Ora le hanno dovuto amputare una zampa. Abbiamo seguito le tracce di sangue e così abbiamo trovato la nostra Masha. Morta. Le avevano sparato.

Per cui nessun attacco di lupi ma di qualcuno che spara ai cani". (ANSA).