Riunione maggioranza-Pour l'autonomie, 'volontà di accordo a 20'

(ANSA) - AOSTA, 28 NOV - La volontà condivisa di trovare in tempi brevi un accordo per una maggioranza a 20 e dare quindi maggiore stabilità all'azione di governo: è quanto emerso al termine dell'incontro tra le commissioni politiche dell'attuale maggioranza regionale e i consiglieri di Pour l'autonomie, Augusto Rollandin e Marco Carrel. La riunione, durata poco meno di un'ora, si è svolta nel primo pomeriggio a Palazzo regionale.

L'idea delle forze politiche è di un impegno immediato per un aggiornamento del programma di legislatura datato 2020, che tenga delle criticità sorte nel frattempo, prime tra tutte il caro energia e l'inflazione, e di alcuni punti cari a Pour l'autonomie.

All'incontro, oltre al presidente della Regione, Erik Lavevaz, hanno partecipato rappresentati di Uv, Federalisti progressisti-Partito democratico, Alliance Valdotaine-Vda Unie, Stella alpina ed Evolvendo.

Il Comité fédéral dell'Union valdôtaine, in un documento diffuso una settimana fa, aveva invitato il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ad avviare un confronto con "tutte le forze politiche, privilegiando l'insieme dei partiti autonomisti, moderati ed europeisti" presenti nell'assemblea. La linea è poi stata condivisa dalle altre forze di maggioranza.

