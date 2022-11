Stella alpina: Borbey segretario, popolari contro il populismo

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - "Dobbiamo tornare ad essere popolari, unico modo per combattere il populismo. Essere popolari significa essere inclusivi, mettere al centro il popolo, la gente, la comunità. Non porre al centro il mero interesse del singolo che cerca la propria soddisfazione personale". Così Ronny Borbey, eletto segretario di Stella alpina durante il sesto congresso del movimento che si è svolto a Sarre.

Borbey, che è sindaco di Charvensod, richiamando la "stabilità politica" dei comuni "dove si può lavorare cinque anni proprio perché la legge lo permette e lo garantisce" ha auspicato "un percorso comune, con tutte le forze politiche, che porti ad una legge elettorale condivisa in grado di garantire la stabilità".

Riguardo alla situazione politica regionale "serve un patto prospettico che guardi oltre l'emergenza contingente, anche da allargare ad altri che condividono questa prospettiva, che riallinei obiettivi e strategie politiche".

Il congresso ha eletto presidente Silvia Trione: "Noi ci diciamo e diciamo all'esterno di collocarci al centro e di essere lì da sempre, a differenza di altri, ma io credo - ha detto nel suo intervento - che se questo è importante lo è ancora di più farlo, il centro, cioè riempire di concretezza, di prospettiva politica di linee di intervento questo posizionamento". Quanto all'ipotesi di ampliare l'attuale maggioranza regionale, ha spiegato che "condividiamo in toto e stiamo partecipando al processo di tentativo di allargamento partendo dalla definizione del perimetro attuale; riteniamo fondamentale tenere ferme, però, alcune linee fondamentali, prima fra tutte la priorità dell'Autonomia".

Borbey e Trione - candidati unici al congresso - succedono rispettivamente a Carlo Marzi e a Maurizio Martin. (ANSA).