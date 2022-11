Scomparso ex capo guardie Papa, amico avvocato 'sta bene'

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - Sul caso della scomparsa di Daniel Anrig, per cinque anni comandante delle Guardie Svizzere in Vaticano e congedato dallo stesso Papa nel 2014, arrivano le rassicurazioni di un suo amico avvocato. Anrig è segretario comunale a Zermatt (Svizzera) e da diversi giorni - riporta la stampa elvetica - ha fatto perdere le sue tracce. Il suo rapporto di lavoro era stato sciolto a fine ottobre ma avrebbe dovuto lavorare nel Comune ai piedi del Cervino sino a fine dicembre. Invece non si è più presentato in ufficio. E' stato cercato anche nella sua abitazione, che risulta vuota.

"Daniel Anrig sta bene. La sua decisione è puramente personale e nessuno deve preoccuparsi. Per rispetto della sua privacy, non mi è consentito dire di più" ma tutto questo "non ha a che fare con il suo lavoro a o per Zermatt. Il sindaco è stato informato della sua assenza più di una settimana fa", ha fatto sapere al portale cattolico svizzero kath.ch l'avvocato Max Imfeld, che ha reso dichiarazioni analoghe anche al sito del quotidiano svizzero Walliser Bote.

Secondo alcune illazioni il mancato rinnovo del mandato quinquennale in Vaticano, nel 2014, fu legato anche a critiche per comportamenti troppo bruschi nei confronti dei sottoposti.

(ANSA).