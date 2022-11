Modon d'Or 2022, selezionata la top 10 della Fontina d'alpeggio

(ANSA) - AOSTA, 25 NOV - E' arrivato alla fase finale il Concorso Modon d'Or 2022 per la migliore Fontina d'alpeggio. Tra i 50 produttori che hanno aderito sono infatti stati selezionati i dieci finalisti.

I produttori selezionati sono: Azienda agricola Les Cretes di Rino Favre (Alpeggio Larveusse, Doues), Brunet Lavy s.s.

(Alpeggio Murgno, Sarre), Chatelair soc. coop. agricola (Alpeggio Moffe - Doues), Frères Béthaz s.s. agricola di Rosella Frachey (Alpeggio Vieille, Valgrisenche), La Vignettaz di Chabloz Fulvio & c s.s. (Alpeggio Plan de l'Eyve, Gressan), Giovanna Papa (Alpeggio Letanaz, Saint-Nicolas), Società agricola frères Diémoz (Alpeggio Orgeres e La Baou, Allein e Saint-Rhémy-en-Bosses), Società agricola frères Pinet (Alpeggio Chatillard, Torgnon), Ronny Vial (Alpeggio Perrey, Nus), Volget s.s. agricola (Alpeggio Flassin, Saint-Oyen).

"Anche quest'anno le giurie hanno rimarcato l'ottima qualità delle Fontine e questo è un riconoscimento al grande lavoro fatto dai nostri allevatori e alla maestria dei nostri casari.

Un risultato tanto più importante in quanto ottenuto in condizioni di pesanti criticità", commenta l'assessore all'Agricoltura, Davide Sapinet. Il concorso è articolato in differenti sedute di assaggio, visive, olfattive e degustative, che vedono impegnate tre giurie. La giuria tecnica ha valutato le 50 forme e selezionato le dieci finaliste, mentre i punteggi assegnati da quella degli operatori del territorio e da quella di 'eccellenza' decreteranno e tre forme classificate Modon d'Or (premio di 1.000 euro ciascuna) e le sette Médailles d'Or 2022 (premio di 700 euro ciascuna). La premiazione si svolgerà venerdì 2 dicembre al Castello di Aymavilles. (ANSA).