Premio industria Felix, a Cva e Deval Alta onorificenza bilancio

(ANSA) - AOSTA, 24 NOV - Cva e Deval hanno ricevuto, presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma, l'Alta onorificenza di bilancio del Premio industria Felix. Il premio è stato assegnato alle 203 imprese più competitive e affidabili d'Italia secondo lo studio a cura di Cerved sulle stime di crescita delle imprese per il 2023 e sui fattori Esg (Environmental, social e governance) per la creazione di valore.

In base a questo studio, le due aziende del gruppo valdostano si confermano anche quest'anno fra le più performanti e affidabili. "Non possiamo che essere orgogliosi - commenta l'amministratore delegato del gruppo Cva, Giuseppe Argirò - di questo risultato, che conferma la solidità di Cva in un mercato sempre più competitivo. In un periodo come questo, segnato da una crisi economica senza precedenti, è fondamentale saper affrontare i cambiamenti, focalizzando l'attenzione su una crescita condivisa e sostenibile". (ANSA).