Economia cresce ma natalità giù, 'luci e ombre' in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 24 NOV - Un'economia regionale che mostra "segni di ripresa", con un nuovo slancio nel mercato del lavoro e un tessuto produttivo che "tende ad ampliarsi". Un "quadro positivo" che stona rispetto alle "attese e alle previsioni che derivano da un quadro congiunturale di grande incertezza", tra cui il "conflitto tra Russia e Ucraina, lo shock energetico, l'esplosione dell'inflazione e i tassi di interesse in forte rialzo". E' quanto emerge dalla relazione socioeconomica 2021-2022. "Ci sono dati molto positivi, come - ha detto durante la presentazione il presidente della Regione, Erik Lavevaz - la capacità del tessuto economico di rispondere in maniera efficace dopo due anni di buio. Ma anche elementi negativi, come il calo delle nascite che non è compensato da un aumento dell'immigrazione".

I dati sono stati illustrati dal capo dell'Osservatorio economico e sociale, Dario Ceccarelli. Il valore del Pil nel 2022 dovrebbe riportarsi per tutti i settori al livello pre covid, con l'eccezione dell'agricoltura. Nel turismo resta da recuperare la componente straniera ma le presenze dei primi nove mesi del 2022 hanno già superato il totale dell'intero 2021. Dal secondo trimestre 2021 migliora il mercato del lavoro, soprattutto nel turismo. Rallenta la disoccupazione e le assunzioni (+22% aumento tendenziale nei primi sette mesi 2022) si riportano sui livelli pre-pandemia. Nei primi sette mesi del 2022 il lavoro stagionale è il 31% del totale; l'incidenza dei non residenti tra gli stagionali è cresciuta e supera i livelli pre-pandemia. La popolazione diminuisce per l'ottavo anno consecutivo: dal 2014 la perdita complessiva è di 4.900 persone (-3,8%); nell'ultimo anno il peggioramento è attribuibile al basso livello di natalità e "all'insufficiente ripresa dei flussi migratori". (ANSA).