Corte conti, previsto calo spesa personale Regione Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 24 NOV - "Diversamente da quanto indicato nelle precedenti relazioni al bilancio di previsione, in cui si è rilevato come la spesa per il personale complessivamente considerata abbia seguito un trend di crescita pressoché ininterrotta a partire dal 2015, il bilancio di previsione 2022/2024 mostra una diminuzione di tale voce di spesa, peraltro significativa, qualora i dati a rendiconto vengano confermati nel corso del triennio". Lo scrive la sezione di Controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta nella deliberazione e relazione sul bilancio di previsione della regione per gli esercizi finanziari 2022-2024. "L'andamento in diminuzione della spesa è confermato anche dal documento tecnico di accompagnamento ai due bilanci di previsione considerati, per un valore totale di circa 8 milioni di euro tra le previsioni per l'esercizio 2021 e quelle per l'esercizio 2024".

Inoltre "le variazioni più significative in aumento riguardano la Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, mentre in tutte le annualità del bilancio di previsione la voce più consistente è rappresentata dalla Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio. Più della metà della spesa è destinata al personale scolastico, con valori crescenti che arrivano a toccare, nelle previsioni per l'anno 2022 del bilancio in esame, un importo di oltre 131 milioni di euro su un totale di 243,3 milioni, in aumento di circa 2 milioni di euro rispetto alle stime del bilancio previsionale precedente per la medesima annualità". (ANSA).