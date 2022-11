Comité Uv, priorità a confronto con autonomisti

Riaffermando "la ferma volontà di uscire da questo periodo di incertezza", il Comité fédéral dell'Union valdotaine "ribadisce la totale fiducia nel presidente Erik Lavevaz, da sempre in linea con il mandato affidatogli dal Comité stesso. Nel pieno rispetto della pesante responsabilità per i compiti amministrativi, lo invita a fare approvare bilancio e il Defr e ad aprire un confronto con tutte le forze politiche, dando priorità all'insieme dei partiti autonomisti, moderati ed europeisti presenti in Consiglio regionale, tenendo presente, come possibilità ancora valida, che la maggioranza resta a 18". Così il direttivo del Leone rampante nel documento trasmesso agli alleati dopo una riunione svoltasi all'ora di pranzo e durata circa due ore. Un incontro tra le attuali forze di maggioranza potrebbe svolgersi in serata.

Il Comité inoltre ringrazia "tutto il gruppo consiliare per il lavoro amministrativo svolto e invita tutti i consiglieri a proseguire la loro attività approvando il bilancio e Defr, mettendosi a disposizione per un dialogo costruttivo e risolutivo per rilanciare l'azione amministrativa e la credibilità delle istituzioni, un dialogo costruttivo che passa attraverso il confronto nel Comité e non altrove".