Carabinieri, celebrazioni ad Aosta della Virgo Fidelis

(ANSA) - AOSTA, 19 NOV - L'Arma dei carabinieri celebra anche ad Aosta la sua patrona. E' visitabile fino a lunedì 21 novembre nella galleria di San Grato, in via de Tillier, un'esposizione di quadri e cimeli per illustrare alla città, in occasione dell'81/o anniversario, "l'epica ed eroica difesa del caposaldo di Culqualber da parte del 1/o Battaglione carabinieri e Zaptiè mobilitato, e l'importanza della celebrazione della 'Virgo Fidelis' patrona dell'Arma dei carabinieri, appellativo di Maria, madre di Gesù, scelta quale patrona dell'Arma dei carabinieri l'11 novembre 1949 e promulgata tale da Papa Pio XII".

L'esposizione sarà visitabile fino a lunedì 21 novembre, dalle 9 alle 18.

Lunedi alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di Saint'Orso verrà celebrata la santa messa in onore della Virgo Fidelis. (ANSA).