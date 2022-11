Regione: Union Valdotaine-alleati, aggiornato confronto

E' stato aggiornato a lunedì prossimo il confronto tra Union Valdotaine e i suoi alleati di governo (Federalisti progressisti-Partito democratico, Alliance Valdotaine, Vda Unie, Stella Alpina e Evolvendo) per trovare una soluzione all'instabilità politica in Regione e per procedere alla ricomposizione della Giunta. Il Comité Fédéral dell'Uv ha chiesto ancora qualche giorno per poter decidere al suo interno i prossimi passaggi con l'obiettivo di favorire il rilancio dell'azione amministrativa. La riunione di oggi, durata poche decine di minuti, è stata caratterizzata anche da alcuni screzi con gli alleati.