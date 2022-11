Aperto ad Aosta il Marché Vert Noel

(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - E' stata inaugurata la 14/a edizione del Marché vert noel, il mercatino di Natale di Aosta cresciuto di anno in anno, sino a richiamare anche 80 mila presenze, dalle regioni limitrofe e non solo.

La novità principale è la collocazione. A causa dei lavori previsti al Teatro romano, sede ormai tradizionale, è stato infatti deciso un allestimento diffuso nel centro storico, in tre piazze tra loro vicine: piazza Caveri (location storica fino al 2012), piazza Giovanni XXIII (oggetto di intervento di riqualificazione prossimo alla conclusione) e piazza Roncas ('cerniera' tra centro storico e zona nord della città). Sarà aperto fino a domenica 8 gennaio 2023 (tutti i giorni ore 10,30 - 20; domenica 25 dicembre e domenica 1/o gennaio ore 15 - 20) con ingresso libero.

Sono stati allestiti 36 chalet: sette in piazza Caveri (sei dedicati agli espositori e uno espositivo), 18 in piazza Giovanni XXIII (14 singoli, due doppi dedicati ad alimenti e bevande e due per attività di promozione) dove trova spazio anche l'area eventi curata dalla Regione, dieci in piazza Roncas (tra cui quello dell'Ana e un punto informazioni). A turisti e residenti vengono proposti l'oggetti artigianali in legno, articoli in ceramica, candele, saponi artigianali, abbigliamento in lana cotta, feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, pasticceria. (ANSA).