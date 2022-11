Turismo, bilancio Monterosa si chiude con utile record 2 mln

Il bilancio d'esercizio di Monterosa spa - che va dal primo luglio 2021 al 30 giugno 2022 - si è chiuso con un utile netto di due milioni e 115.678,53 euro "che rappresenta il miglior risultato di sempre dell'azienda". E' quanto si legge in una nota della società che gestisce gli impianti di risalita del comprensorio, nella quale si sottolinea che il bilancio ammonta a 22 milioni complessivi, inclusi i contributi regionali, di cui 17 milioni derivano dalla vendita dei biglietti.

"Le previsioni di partenza, un anno fa, facevano ipotizzare una perdita del 30/40% dei ricavi derivanti dalla biglietteria a causa dell'assenza degli stranieri e ai contingentamenti sugli impianti. "Questo risultato dimostra il buon lavoro che è stato fatto in un periodo difficile, frutto di economie sui costi di produzione e dell'attuazione di una nuova politica tariffaria, risultata vincente, che ha incentivato le vendite online, aumentate infatti del 500%, che verrà riproposta anche per la nuova stagione in partenza il prossimo 2 dicembre per la quale sia le tariffe che le modalità di acquisto resteranno invariate" commenta il presidente di Monterosa spa, Roberto Vicquery, che è stato confermato dall'assemblea dei soci per il prossimo triennio. Conferma anche per Giorgio Munari come amministratore delegato.