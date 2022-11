Regione: traballa Governo Lavevaz, ore decisive per futuro

E' una giornata decisiva quella che il Governo regionale guidato da Erik Lavevaz si appresta ad affrontare. Sono molti i temi su cui è forte il rischio di "scivolare" a partire dalle risoluzioni presentate in Consiglio Valle dalla minoranza sul "Rispetto degli obiettivi in materia di turismo, commercio e beni culturali previsti nel Defr 2022-2024" e sull'"Impegno del Presidente della Regione e dei singoli Assessori a esplicitare in Aula se sussistono le condizioni per proseguire l'attività politico-amministrativa".

Non si esclude, infatti, che in entrambi i casi possano spuntare "franchi tiratori" all'interno della maggioranza.

Il presidente Lavevaz, inoltre, è impegnato nella ricomposizione della sua Giunta a un anno e mezzo dalle dimissioni di Chiara Minelli dall'assessorato all'Ambiente e trasporti: i "no" incassati dai "colleghi" di movimento Renzo Testolin e Giulio Grosjacques hanno indebolito la sua posizione, così come la "riserva" ad entrare nell'Esecutivo espressa da Claudio Restano (gruppo Misto). Per chiarire la situazione politica all'interno dell'Union valdotaine è stato convocato un Comité fédéral "straordinario" al termine dei lavori del Consiglio regionale.