Grosjacques, non opportuno rimuovere Barmasse

"Al gruppo dell'Union ho detto che in questo momento non è opportuno chiedere di fare un passo indietro a Roberto Barmasse, che ha gestito questo difficile periodo di pandemia e che rimane il più titolato per gestire la sanità. Nulla impedisce però l'ingresso in Giunta di Claudio Restano, come deciso dalle commissioni politiche dei movimenti di maggioranza". Lo ha detto Giulio Grosjacques, consigliere regionale dell'Union valdotaine, in merito all'evoluzione della situazione politica in regione. "Il posto da assessore non è libero - ha aggiunto - e io non ho chiesto di liberarlo. Se Barmasse decidesse di fare un passo indietro, allora si aprirebbe una discussione nel gruppo. Io ho chiesto a Barmasse di rimanere al suo posto".