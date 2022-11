Guasto alla rete informatica, chiuso e riaperto traforo Monte Bianco

La circolazione di tutti i veicoli al traforo del Monte Bianco è stata interrotta nelle due direzioni poco dopo le 6.30 a causa di un guasto sulla rete informatica che ha reso indisponibile una parte degli impianti. L'avaria ha reso indisponibile una parte degli impianti del traforo. I tecnici di manutenzione hanno operato per consentire il rapido ripristino del funzionamento di tutti gli impianti. Gli utenti presenti in galleria al momento del rilevamento dell'avaria hanno potuto proseguire la loro marcia e raggiungere il piazzale opposto senza problemi.

E' ripresa dopo circa sei ore la circolazione al traforo del Monte Bianco. L'intervento dei tecnici ha consentito di riaprire la galleria al traffico, dopo che i veicoli erano stati deviati verso il traforo del Frejus o del traforo del Gran San Bernardo. In un tweet, l'Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) ha chiesto di escludere l'eventualità di "un cyber-attacco". In tal senso il gestore (il Geie-Tmb, gruppo europeo di interesse economico del traforo del Monte Bianco) ha confermato che non si è trattato di un attacco informatico.