Tentativi di furto in tre farmacie ad Aosta e Saint-Christophe

Tre tentativi di furto nella notte in altrettante farmacie di Aosta e Saint-Christophe. Nella farmacia del dottor Nicola, in viale Federico Chabod ad Aosta, è stata rotta la saracinesca ma i ladri non sono riusciti ad entrare. Nella comunale 2 di corso Ivrea invece sono riusciti a introdursi ma, in base ai primi riscontri, nulla è stato portato via. Infine, nella farmacia di Saint-Christophe, dopo che è suonato l'allarme i ladri sono scappati. Per quest'ultima farmacia procede la polizia, negli altri due casi i carabinieri.

E' possibile che ad aver agito siano state le stesse persone.

Gli investigatori sono al lavoro per risalire alla loro identità, anche esaminando le telecamere della videosorveglianza.