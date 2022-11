Fdi, è una farsa sulla pelle dei valdostani

"Una farsa sulla pelle dei valdostani che ha superato ogni limite. Lo psicodramma tutto interno all'Uv ha determinato una situazione insostenibile ed indegna provocata dal pensiero esclusivo comune, esteso ad alcuni loro alleati molti dei quali senza Partito ma dotati di grande appetito, di come spartirsi dentro al Palazzo le deleghe e risolvere i propri problemi di permanenza od alternanza sulle poltrone". Lo scrive in una nota Alberto Zucchi, segretario regionale di Fratelli d'Italia, in merito all'evoluzione della situazione politica in Valle d'Aosta.

"È evidente che i numeri attuali della composizione dell'attuale consiglio regionale - prosegue - non consentiranno, se mai lo produrranno, che un temporaneo palliativo per tirare a campare qualche mese sotto la minaccia dei franchi tiratori ma non potranno mai assicurare la stabilità necessaria per dare le doverose risposte che le famiglie e le imprese valdostane si attendono". Secondo Fratelli d'Italia "ci sono due sole soluzioni serie a questa situazione indecorosa: la prima è che, di fronte a questo stallo permanente provocato dall'Uv, le forze del centrodestra presenti attualmente in consiglio regionale, nella certezza della determinazione di tutti i suoi componenti di appartenere ad una coalizione e consapevoli della grave situazione venutasi a creare che necessita di un cambio radicale di marcia, si assumano la responsabilità di rappresentare un'alternativa traente di governo regionale; la seconda è quella di costituire un governo di scopo per varare in tempi brevi una legge elettorale che preveda l'elezione diretta del Presidente e della sua maggioranza per garantire la necessaria stabilità ed andare immediatamente dopo alle urne".