Morto Genestrone, per 38 anni alla guida di Confcommercio Vda

E' morto a 78 anni Piero Genestrone, per 38 anni al vertice di Ascom Confcommercio Valle d'Aosta.

Diplomato in ragioneria, dal 1971 al 2009 è stato titolare del bar della stazione di Aosta, attività che poi ha proseguito il figlio.

Nel corso della sua vita ha ricoperto diversi incarichi nel mondo dell'imprenditoria, dello sport e della politica. Dal 1978 al 2011 ha fatto parte del Consiglio nazionale di Ascom Confcommercio, dal 1980 al 1985 è stato consigliere comunale di Aosta nella Dc e dal 1980 al 1982 presidente dell'Unione sportiva Aosta calcio.

Nella Banca della Valle d'Aosta (Bva) è stato consigliere (1991-1997) e vicepresidente (1994-1997).

E' stato alla guida di Ascom Confcommercio Valle d'Aosta dal 1978 al febbraio 2017, quando aveva deciso di non ricandidarsi e ha passato il testimone a Graziano Dominidiato.

Tra il 1995 e il 2006 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente nazionale della Fipe (Federazione italiana pubblici servizi) di Confcommercio. Componente del Cda di Finaosta (1997-2003) viene poi eletto consigliere nella neonata Chambre valdotaine (2003) per poi diventarne presidente (2005-2011). Dal 2006 al 2009 è ancora consigliere di Finaosta (vicepresidente).

Nel 2013 viene confermato consigliere della Chambre di cui diventa membro della giunta e nel 2014 riceve la Stella al merito per i 50 anni di attività.