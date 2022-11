Lega protesta, non serio evitare discussione crisi in aula

"Abbiamo chiesto che ci fosse una discussione politica sulle scelte o non scelte di questi giorni, di questo mese, di quest'ultimo anno e mezzo. Credevamo che fosse opportuno ma la risicata maggioranza ha ritenuto diversamente. Al presidente Lavevaz chiedo se gli sembra serio non dire nulla a questo Consiglio? Secondo noi non lo è". Lo ha detto in aula il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, commentando l'evoluzione della situazione politica in Regione.

"Pensavo che fosse l'Union valdotaine a tenere in ostaggio la maggioranza - ha aggiunto Stefano Aggravi (Lega Vda) - ma mi sono dovuto ricredere dato che sono gli alleati a tenere in ostaggio la maggioranza e il presidente Lavevaz ha una sorta di sindrome di Stoccolma. E' opportuno, ribadiamo, fare chiarezza sulla situazione politica". Marco Carrel (Pour l'Autonomie) "se la politica non riesce a dare dignità a questa regione allora l'unica strada percorribile è il ritorno alle elezioni".

Pierluigi Marquis (Forza Italia) ha accusato il presidente del Consiglio Alberto Bertin di "mettere il bavaglio all'opposizione".