Evolvendo si riserva ingresso in Giunta regionale

"In questa fase di confusione politica è necessario che il presidente Lavevaz e l'Union valdotaine intervengano al più presto per fare chiarezza. Fino a quel momento ci riserviamo la decisione su un eventuale ingresso nella Giunta regionale". E' quanto dichiara l'associazione Evolvendo, che è rappresentata in Consiglio Valle da Claudio Restano (gruppo Misto), indicato quale nuovo assessore nell'ambito della ricomposizione dell'Esecutivo a un anno e mezzo dalle dimissioni di Chiara Minelli. Per spiegare la propria posizione Evolvendo ha convocato una conferenza stampa per giovedi 17 novembre alle 17 al bar L'incontro di Aosta.

Inoltre dopo Renzo Testolin, anche il consigliere Giulio Grosjacques - secondo voci non confermate - avrebbe rinunciato ad entrare nella Giunta guidata da Erik Lavevaz.