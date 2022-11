Cresce ancora inflazione Aosta, +1,8% in un mese

Cresce ancora l'inflazione ad Aosta: nel mese di ottobre 2022 l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic) relativo al capoluogo valdostano ha registrato una variazione di +1,8% rispetto a settembre 2022 e di +8,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Le divisioni di spesa che - nell'ultimo mese - hanno mostrato le variazioni in aumento più significative sono quelle relative a: Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+11,8), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,8), Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,3), Altri beni e servizi (+0,3), Abbigliamento e calzature (+0,1). In diminuzione invece Bevande alcoliche e tabacchi (-1,1), Servizi ricettivi e di ristorazione (-1,0), Trasporti (-0,8), Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,3), Istruzione (-0,1).

Secondo l'Unione nazionale dei consumatori tra le città con più di 150.000 abitanti Aosta è quella meno cara con un'inflazione annua di +8,7% e un rincaro medio annuo a famiglia di 2.153 euro. Per il Codacons la Valle d'Aosta è la regione con il minor aumento di prezzi (inflazione +8,8%).