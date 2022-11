Morto in parapendio, assolto istruttore

E' stato assolto l'istruttore di parapendio e presidente dell'Asd Parapendio Valle d'Aosta, Andrea Caglieris, 66 anni, di Sarre, accusato di omicidio colposo. Era finito sotto processo a causa dell'incidente avvenuto il 14 ottobre 2019, nella zona del Piccolo San Bernardo, in cui perse la vita Andrea Susanna, vigile del fuoco di 46 anni, precipitato durante un volo. Il pm Francesco Pizzato aveva chiesto la condanna a due anni di carcere.

A Caglieris (difeso dall'avvocato Corrado Bellora), "quale promotore dell'uscita per il volo" la procura di Aosta contestava "imprudenza, negligenza e imperizia" e "inosservanza di leggi, regolamenti e discipline" in quanto "aveva condotto" Susanna, allievo dell'associazione e pilota privo di brevetto di volo, "a effettuare un volo in parapendio nonostante le condizioni meteorologiche (vento medio intorno ai 18 km/h con punte massime intorno ai 30 km/h) non fossero adatte ad allievi con poca esperienza". La sentenza è stata emessa dal giudice Giuseppe Colazingari.