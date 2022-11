Aggressione e rapina in centro Aosta, due arresti

La polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare, per l'accusa di rapina, emessa del gip di Aosta Giuseppe Colazingari. Ai domiciliari sono finiti: Zakaria Zegouidia, 23 anni, e Aliaj Altbaldo, 33 anni, entrambi residenti ad Aosta. I due sono accusati di aver rapinato e picchiato, assieme a due complici non identificati, un uomo di 33 anni. I fatti sono avvenuti la sera del 7 settembre in piazza della Repubblica. La vittima, che ha riportato lesioni per 10 giorni, ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita da quattro uomini, che gli hanno poi rubato il cellulare. Ha raccontato che lo hanno colpito più volte con una bottiglia e preso a calci anche quando era già a terra. L'uomo ha riconosciuto gli arrestati come due degli aggressori. A chiamare la polizia erano stati alcuni passanti.