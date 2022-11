Abusi sessuali su minore, sospeso canonico Gran San Bernardo

La congregazione dei canonici del Gran San Bernardo ha ratificato la sospensione di un canonico accusato di abusi sessuali su una donna minorenne. Il fatto risale a oltre 30 anni fa. Il religioso era stato denunciato lo scorso gennaio alla giustizia del Cantone Vallese - come riporta Le Nouvelliste - ed era già stato sospeso provvisoriamente. Il verdetto definitivo è stato emesso l'11 novembre. Il canonico - ora in pensione - non può più esercitare il ministero pastorale né celebrare l'Eucarestia. Il prevosto Jean-Michel Girard aveva denunciato il caso anche alla Chiesa di Roma.