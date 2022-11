Scuola: Vda punta a sperimentare superiori di quattro anni

La Valle d'Aosta punta a sperimentare un percorso scolastico di quattro anni nelle scuole superiori di secondo grado, come accade in altre regioni che hanno colto la possibilità prevista dalla normativa nazionale.

"Sarebbe qualcosa di interessante che ci porterebbe a un livello europeo", ha detto l'assessore Luciano Caveri a margine della presentazione del memento statistico della scuola valdostana.

"Come Valle d'Aosta potremmo aderire, bisogna studiare come adattare e come adeguare il monte ore, calcolando anche la nostra specificità linguistica, ha aggiunto la sovrintendente agli studi Marina Fey".