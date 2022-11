Energia, tentativo di attacco informatico alla Cva

"Nei giorni scorsi sui sistemi informatici di Cva spa sono stati rilevati elementi che possono essere ricondotti ad un attacco doloso proveniente da fonti esterne". Lo comunica la Compagnia valdostana delle acque precisando che "sono immediatamente state prese contromisure finalizzate ad arginare e contrastare l'attacco informatico, e sono in corso tutte le attività di analisi e le verifiche del caso per comprenderne la reale portata, nonché le potenziali ripercussioni per le altre società del gruppo".

"Dall'inizio del conflitto in Ucraina - spiega Enrico De Girolamo, direttore generale di Cva - i tentativi di hackeraggio delle reti delle società elettriche sono cresciuti in modo molto significativo, il nostro livello di attenzione al tema sicurezza era già stato innalzato. Confidiamo di risolvere quanto prima la situazione emergenziale, continuando poi a mantenere una attenta vigilanza. A scopo precauzionale, è stata sospesa temporaneamente la possibilità di fruire del lavoro agile per i dipendenti contando di poterla ripristinare non appena possibile".

La società ha allertato prontamente la Polizia di Stato, l'Amministrazione Regionale e il socio unico Finaosta spa.