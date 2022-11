Alessio Désandré eletto sindaco di Saint-Oyen

E' Alessio Désandré il nuovo sindaco di Saint-Oyen. La sua lista 'Dialogo e apertura', con Piero Lutzu come vice, ha ottenuto 79 voti, superando quella di Renzo Mellé ('Saint-Oyen Tsandzen Valle d'Aosta', con Michela Montecatino candidata come vice) che ne ha avuti 65. "Adesso inizia il lavoro", commenta a caldo il neo sindaco.

A recarsi alle urne sono stati 149 su un totale di 200 aventi diritto al voto (74,50% di affluenza).

Il Comune della valle del Gran San Bernardo era stato commissariato nel settembre scorso, dopo che a fine agosto il Consiglio comunale era decaduto a causa delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti per alcuni dissidi.