Saint-Oyen e Valsavarenche al voto dopo i commissariamenti

Dopo un periodo di commissariamento, domenica 13 novembre, dalle ore 7 alle 23, si torna al voto a Saint-Oyen e a Valsavarenche per le elezioni comunali.

Nel Comune della valle del Gran San Bernardo si sfidano per la carica di sindaco Alessio Désandré (lista 'Dialogo e apertura', che candida Piero Lutzu come vice) e Renzo Mellé (lista 'Saint-Oyen Tsandzen Valle d'Aosta', con Michela Montecatino come vice). Gli aventi diritto al voto sono 200, di cui 89 maschi e 111 femmine.

Ernesto Demarie era stato nominato commissario nel settembre scorso, dopo che a fine agosto il Consiglio comunale era decaduto a causa delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti (tra cui l'allora vicesindaco Piero Lutzu).

Sono 152 (76 maschi e 76 femmine) gli aventi diritto al voto a Valsavarenche, dove si sfidano Stefano Cerise (lista 'Valsa 4.0.61', che candida Andrea Benedetti come vice) e Georgy Roger (lista 'Ouhaentse pour notre pays', con Lina Peano come vice).

Il Comune era stato commissariato nel maggio scorso, dopo che alle elezioni l'unica lista candidata (che proponeva Stefano Cerise come sindaco e Andrea Benedetti come vicesindaco) non aveva raggiunto il quorum (50% dei votanti più uno), fermandosi al 33,9%. L'avvocato Tamara Lanaro era quindi stata nominata commissaria.