Bloccata nell'auto ribaltata, in salvo 27enne a Verrayes

L'auto che guidava è finita in una scarpata e si è ribaltata: una donna di 27 anni residente in Valle d'Aosta è stata portata in pronto soccorso con l'elicottero dopo un incidente autonomo che si è verificato verso le 7.40 a Verrayes.

Per cause da accertare l'automobilista è uscita di strada poco distante dall'abitato di Verrayes, mentre percorreva la regionale. Il veicolo, ribaltandosi, è rimasto in bilico sul terreno in pendenza. E' stata la stessa conducente, bloccata all'interno, a chiamare i soccorsi. Al momento si trova all'ospedale Parini di Aosta e le sue condizioni non paiono gravi.

Sul posto sono intervenuti il 118, sia con l'ambulanza sia con l'elicottero, il Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco del Corpo valdostano con il gruppo taglio e i volontari di Verrayes.

Per liberare la donna dall'abitacolo è stato necessario tagliare gli arbusti e mettere in sicurezza l'auto, che era instabile sul terreno in pendenza.