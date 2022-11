Scuola: educatore precario per 10 anni, Regione condannata

Il giudice del lavoro di Aosta Luca Fadda ha pronunciato nei giorni scorsi tre sentenze con cui ha accolto altrettanti ricorsi di insegnanti e di un educatore iscritti al Savt-Ecole, patrocinati dall'avvocato Sacha Bionaz del foro di Ivrea.

Due sono in materia di differenze retributive e ricostruzione della carriera per i docenti a tempo indeterminato. Uno invece riguarda la reiterazione di contratti a termine per oltre tre anni consecutivi, riconoscendone nuovamente - fa sapere il sindacato in una nota - "l'abuso compiuto dall'amministrazione scolastica regionale (nel caso di specie ben 10 anni consecutivi) per supplenze su 'organico di diritto'".

In particolare, - per un educatore del convitto regionale Federico Chabod che aveva stipulato negli ultimi dieci anni scolastici, dal 2012/13 al 2021/22, altrettanti contratti a tempo determinato - il giudice ha accertato "un ricorso improprio e distorto alle supplenze su 'organico di diritto', desumibile dalla frequenza e dalla durata delle stesse, congiuntamente al fatto che si siano svolte presso lo stesso istituto e sulla stessa cattedra". Il tribunale ha pertanto condannato la Regione ad un risarcimento di 11 mila euro, in aggiunta alle spese legali. Nella stessa controversia, il ricorrente si è anche visto riconoscere grazie ad una domanda parallela e diversa, altri 11 mila euro per le differenze retributive.

Con le altre due sentenze pronunciate, il giudice del lavoro di Aosta, disapplicando "l'illegittima e minore ricostruzione di carriera effettuata dall'amministrazione regionale, ha confermato a cinque docenti oggi di ruolo il diritto alle differenze retributive derivanti dall'applicazione degli scatti stipendiali, riconoscendo il diritto agli insegnati all'intera anzianità di servizio pre-ruolo a valere per l'avanzamento di carriera per tutti i giorni di servizi effettivamente prestati, disponendo la conseguente collocazione in un gradone stipendiale più elevato". Nel complesso, l'amministrazione scolastica regionale è stata condannata a rifondere più di 40 mila euro agli interessati.

"Se l'esito del ricorso per le differenze retributive era prevedibile - ha commentato Luigi Bolici, segretario del Savt-Ecole - con le sentenze pubblicate la settimana scorsa in Valle d'Aosta viene nuovamente affermata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per più di tre anni sullo stesso posto. Poiché queste situazioni sono molto numerose, il nostro auspicio è che la Regione, avvalendosi delle prerogative derivanti dalla legge regionale 18/2005, si decida a stabilizzare i posti al 30 giugno, mettendo a ruolo gli insegnanti e gli educatori che ogni anno, sistematicamente, garantiscono il funzionamento della scuola valdostana".