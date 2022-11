Lega, dalla maggioranza uno spettacolo imbarazzante

"Lo spettacolo che, in questi giorni, l'attuale compagine di maggioranza ha dato ai valdostani è stato oggettivamente imbarazzante". Così in una nota la Lega Vallée d'Aoste.

"Da settimane ormai, i valdostani - prosegue il Carroccio - sono in ostaggio della scelta su chi farà il presidente e su chi saranno gli eventuali nuovi assessori, senza peraltro che una crisi formale sia stata mai realmente aperta. E, come nel più classico degli scenari, la montagna ha partorito un topolino, non riuscendo inoltre a risolvere il problema della precarietà di un governo a 18 né a nominare, a distanza di 18 mesi, un nuovo assessore all'ambiente".

"In tutto questo però, oltre all'immobilismo che l'attuale governo regionale ha dimostrato, il vero assente nel dibattito sulla composizione di un ipotetico nuovo governo - si legge nella nota - è la risoluzione dei problemi dei valdostani, alle prese con il caro bollette e la crisi economica in atto, che ancora una volta finiscono nel dimenticatoio. Nel prossimo Consiglio regionale i consiglieri della Lega Vallée d'Aoste chiederanno conto al presidente sfiduciato, e improvvisamente ritrovatosi senza rivali, degli enormi ritardi accumulati e delle intenzioni di questa maggioranza sul futuro della Valle d'Aosta".