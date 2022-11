Forza Italia, chiederemo conto della telenovola sulla presidenza

"La telenovela in salsa valdostana sulla staffetta alla presidenza della Regione tra Erik Lavevaz e Renzo Testolin, o meglio la pantomima come gli stessi protagonisti l'hanno definita, si è risolta nella maniera più surreale possibile, ovvero con il passo indietro del presidente incaricato, Testolin, silurato dal presidente in carica, Lavevaz, che nei giorni scorsi, rigorosamente a mezzo stampa, ha deciso di picconare sul nascere il tentativo del suo collega di partito di formare una nuova giunta". Lo scrive il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta in una nota.

"Il tutto - prosegue - mentre famiglie e imprese valdostane sono alle prese con il caro bollette, con l'inflazione galoppante, con la difficoltà a reperire lavoratori stagionali sul mercato, con le gravi criticità del nostro sistema sanitario e con tanto altro ancora. Di tutto questo, come Forza Italia annunciamo sin d'ora che i nostri consiglieri regionali Pierluigi Marquis e Mauro Baccega chiederanno conto nel prossimo Consiglio Valle del 16 e 17 novembre, poiché non è accettabile che per l'ennesima volta l'intera maggioranza regionale si trinceri dietro il silenzio delle manovre di palazzo, utili soltanto a soddisfare la brama di poltrone di qualcuno. Lo stesso silenzio che l'attuale governo regionale sta osservando colpevolmente a Roma, nelle sedi dei diversi ministeri, dove al di là dell'invio di qualche lettera istituzionale di buon lavoro per l'inizio mandato, ricevute peraltro a centinaia da ogni singolo ministro, della maggioranza regionale non si è ancora visto nessuno".