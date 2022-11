Area megalitica, la riapertura slitta al luglio 2023

Prevista per oggi, 11 novembre, la riapertura parziale dell'Area megalitica di Aosta non potrà essere garantita e il sito riaprirà il primo luglio 2023, in concomitanza con la conclusione complessiva dell'allestimento museale del secondo lotto: lo comunica l'assessorato regionale per i Beni culturali, turismo, sport e commercio "Tale posticipo - si legge in una nota - si rende necessario in quanto, al fine del rinnovo della certificazione anti-incendio e a seguito di confronti con gli organi preposti, sono intervenute non previste esigenze di realizzazione di opere strutturali per garantire la corretta gestione della commistione tra il cantiere e le aree di visita aperte al pubblico, che non permettono, pertanto, l'attuale riapertura del sito in sicurezza per i lavoratori attualmente impiegati e i visitatori".

Le attività progettuali avviate a partire dal 2017 hanno come obiettivi "l'ampliamento del percorso espositivo, l'offerta di nuovi servizi e una maggiore cura nel rendere piacevole e appassionante la visita". Lavori che andranno ad aumentare la superficie di ulteriori 5.000 metri quadrati, portandola a oltre 11.000 metri quadrati.