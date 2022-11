Testolin accusa alleati Uv, si sono dimostrati poco leali

"Sono alcune considerazioni che mi hanno portato a pensare profondamente alla decisione da prendere oggi, che è stata acquisita dal Comité fédéral in 10 minuti. La mia decisione ha scatenato delle riflessioni sull'opportunità di relazionare in maniera diversa con i nostri alleati, che si sono dimostrati poco all'altezza di un confronto leale in questi ultimi giorni, creando confusione e imputandola invece all'Union Valdotaine che è stata molto chiara nei suoi passaggi e nelle sue decisioni". Lo ha detto Renzo Testolin all'uscita dalla sede dell'Union valdotaine dove si era riunito il direttivo per fare il punto sull'evoluzione della situazione politica in Regione.

"L'Uv ha espresso la volontà di presentarmi come incaricato per un nuovo governo regionale, lo ha chiarito alle parti in una riunione dedicata e aspettava le controdeduzioni da parte delle commissioni politiche degli alleati, cosa che si è trasformata in un comunicato stampa che accusava l'Uv di poca chiarezza.

Penso che sia un gesto che in politica non porti troppo bene e faccia pensare ad interlocuzioni diverse da quelle attuali.

Saranno valutazioni da fare nei prossimi giorni. Io sono uomo dell'Union da sempre e lo sarò sempre".