Regioni: niente cambio presidente in Vda, resta Lavevaz

(ANSA) - AOSTA, 10 NOV - Alla fine Erik Lavevaz resta il presidente della Regione Valle d'Aosta. Dopo giorni di frenetiche discussioni tra l'Union valdotaine e i suoi alleati (tra cui il Partito Democratico), il nuovo presidente "incaricato", Renzo Testolin, ha deciso di fare un passo indietro "per la stabilità della maggioranza e per salvaguardare la continuità amministrativa della Regione".

La decisione di un avvicendamento tra Lavevaz e Testolin, entrambi unionisti, era stata presa a seguito dell'archiviazione dell'inchiesta Egomnia sul voto di scambio mafioso nella regione alpina: il nome di Testolin, che era indagato e che è stato il candidato dell'Uv con il maggior numero di preferenze alle elezioni del 2020, era quindi tornato in auge per il ruolo di presidente della Regione. Le successive tensioni all'interno della maggioranza autonomista-progressista lo hanno però convinto a rinunciare, ma non senza una vis polemica: "I nostri alleati si sono dimostrati poco all'altezza di un confronto leale in questi ultimi giorni, creando confusione" ha detto.

Lavevaz ora è chiamato a completare la Giunta (l'assessorato all'ambiente è senza un titolare da un anno e mezzo) e a un rimpasto utile a rilanciare l'azione di Governo. (ANSA).