Rapina in farmacia Aosta, 25enne condannato a 5 anni

La quarta sezione penale della Corte d'Appello di Torino ha condannato a cinque anni di reclusione e a 1.000 euro di multa Devid Mex, di 25 anni, accusato di aver rapinato con una pistola la farmacia comunale numero 2 di Aosta, impossessandosi di circa 5.000 euro. I fatti risalgono all'8 giugno 2019 quando Mex, hanno ricostruito gli inquirenti, si era presentato nell'esercizio gestito dall'Aps in corso Ivrea a volto coperto, puntando l'arma nei confronti della farmacista.

La procura di Aosta (pm Francesco Pizzato) aveva impugnato la sentenza con cui, nel luglio 2020, il tribunale di Aosta lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.