'Mente al pm', un'indagata per rogo in azienda agricola a Fénis

Una donna valdostana di 37 anni è indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero nell'ambito dell'indagine sul rogo della stalla dell'azienda agricola Le Bonheur di Fénis, andata a fuoco domenica 21 agosto.

Un video colloca la sua auto vicino alla stradina che porta al maneggio - dove lei tiene in pensione due cavalli - pochi minuti prima delle 20,37, quando secondo i vigili del fuoco è scoppiato l'incendio.

Agli inquirenti aveva dichiarato di essere stata tra le ultime persone ad andarsene quella sera e di averlo fatto insieme a un'altra donna poco dopo le 20. Entrambe, su due auto diverse, avevano sì lasciato l'area, ma l'indagata - hanno ricostruito gli investigatori - era rimasta a Fénis, fermandosi vicino alla scuola elementare e poi tornando verso l'azienda agricola. Non ha saputo spiegare cosa abbia fatto nel frattempo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Dopo il rogo il pm Francesco Pizzato aveva aperto un fascicolo per incendio doloso dato che erano stati trovati alcuni inneschi, scatolette contenenti pellet dalle quali - in base a una prima ricostruzione - sarebbero divampate le fiamme.