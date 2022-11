Machet, ora al lavoro per completare Giunta

"A questo punto il lavoro è in divenire. Siamo al lavoro per finire di costruire la Giunta cercando di farlo nella maniera più celere e più serena possibile. In questo momento stiamo riprendendo il lavoro dove il presidente in carica Erik Lavevaz lo ha lasciato e da lì proseguiremo". Lo ha detto la presidente dell'Union valdotaine, Cristina Machet, all'uscita dalla riunione del Comité fédéral che ha preso atto della rinuncia di Renzo Testolin all'incarico di Presidente della Regione.

"Oggi abbiamo dovuto analizzare la dichiarazione di Testolin - ha proseguito - e tutta una serie di passaggi che sono stati fatti, oltre a un'analisi interna all'Union per capire dove possiamo aver sbagliato. Mettiamo il punto su questa situazione e andremo a parlare con gli alleati. Preferisco parlare con loro de visu e se ci sono state situazioni da chiarire le chiariremo, non attraverso gli organi di stampa ma direttamente".