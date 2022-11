L'avvocata Valeria Casali è stata eletta nel direttivo 2023/2024 della Camera Penale 'Vittorio Chiusano' del Piemonte occidentale e della Valle d'Aosta mentre l'avvocato Giovanni Borney è stato confermato presidente della sezione valdostana. "E' un piacere sottolineare che per la prima volta è stato eletto come componente del direttivo un avvocato iscritto ad una sezione distaccata, l'avvocata Valeria Casali del foro di Aosta", scrive in una nota il presidente Borney.